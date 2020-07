Karstadt-Kaufhof bleibt in Dortmund und Leverkusen

Galeria Karstadt Kaufhof will nun doch sechs Warenhäuser weniger schließen als ursprünglich angekündigt. Das wurde am Freitag (03.07.2020) bekannt. Nach Zugeständnissen der Vermieter gebe es für die Karstadt-Häuser in Dortmund, Nürnberg Lorenzkirche, Goslar und Potsdam und die Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen jetzt wieder eine Zukunftsperspektive, teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung Miguel Müllenbach in einem Mitarbeiterbrief mit.

Vermieter machen Zugeständnisse