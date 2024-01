Alte Karl-Lehr-Brücke in Duisburg wird an diesem Wochenende abgerissen

Sie ist 330 Meter lang, verbindet Ruhrort und Kasslerfeld und ist für viele Duisburger eine Art Wahrzeichen. In der Dunkelheit ist das rot-blaue Bauwerk schon von weitem zu sehen - die alte Karl-Lehr-Brücke. Diese Woche ist historisch, denn schon am Sonntag soll sie der Vergangenheit angehören. Auf der Brücke fliegen die Funken. Bauarbeiter schneiden die Brückenelemente in circa 20-tonnenschwere Einzelteile. Sie arbeiten momentan Tag und Nacht.

Schiffe an Weiterfahrt gehindert

Projektleiter Frank Leijten

“Wir haben Zeitdruck und der Wind ist zu stark, um an den oberen Brückenelementen arbeiten zu können”, erzählt Projektleiter Frank Leijten von den Duisburger Wirtschaftsbetrieben. Seit Tagen ist es stürmisch. Die Stimmung ist angespannt, denn die Ruhr ist an dieser Stelle gesperrt. Schwer beladene Schiffe warten einige Kilometer entfernt auf ihre Weiterfahrt. Erst am Montag soll die Wasserstraße wieder freigegeben werden.

Abriss längst überfällig

Während oben gearbeitet wird, stützen unter der Fahrbahn gewaltige Elemente auf schwimmenden Pontons das langsam schwindende Bauwerk. “Ohne diese Stützen, die je nach Gewicht und Wasserstand ausgefahren werden, wäre die alte Brücke längst zusammengestürzt”, erklärt Frank Lejten.

Ein Stück Duisburger Stadtgeschichte

Brückenteile werden zerlegt

Die alte Brücke ist für viele Duisburger eine Art Wahrzeichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie als Teil der Hohenzollernbrücke nach ihrer Bombardierung von Köln nach Duisburg. Auch in den letzten Tagen beobachten viele Passanten den Abriss und sind dennoch froh, dass die neue Brücke zwischen Ruhrort und Kasslerfeld seit Mitte Dezember befahrbar ist. Zuvor mussten sie wochenlang kilometerweite Umwege fahren. Das meiste der alten Brücke wird verschrottet, aber inzwischen haben sich schon einige Liebhaber gemeldet, die sich gerne ein Stück Duisburger Stadtgeschichte sichern würden.