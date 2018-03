In Bottrop haben rund 1.600 Menschen an der Karfreitagsprozession auf der Halde der Zeche Prosper Haniel teilgenommen. Dabei thematisierte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck auch das Ende des Steinkohlebergbaus im Dezember und sprach den Bergleuten Mut zu.

"Auch weiterhin wird das Ruhrgebiet ein führender Wirtschaftsstandort in Deutschland sein", sagte er nach seiner Ankunft am Gipfelkreuz. Das Ruhrgebiet und das Ruhrbistum seien eng miteinander verknüpft und müssten sich unermüdlich weiter entwickeln. Damit spielte er auch auf die gestiegenen Kirchenaustritte an.