Die Stadt Hattingen will die Nutzungsrechte an ihrer Kanalisation an den Ruhrverband abtreten. Der hat 110 Millionen Euro dafür geboten. Damit wäre die Stadt einen Großteil ihrer Schulden los - auf 130 Millionen Euro belaufen sich die Kassenkredite. Am Mittwoch (27.02.2019) wurden die Pläne im Rat vorgestellt.

Es sei ein Win-Win-Geschäft, sagt Kämmerer Frank Mielke. Der Ruhrverband will sein Geschäftsfeld erweitern. Er betreibt ansonsten Kläranlagen und Talsperren, habe aber das technische und personelle Know-how, um die komplette Abwasserentsorgung aus einer Hand anzubieten.

Die Stadt Hattingen müsse sich dann nicht mehr um ihr Kanalnetz kümmern. Die Gebühren würden einfach an den Ruhrverband weitergeleitet.