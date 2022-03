Blindgänger: Evakuierungen in Mülheim an der Ruhr

Bei Bauarbeiten in Mülheim an der Ruhr ist eine 90-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ehe der Blindgänger, der in der Nähe des Schulzentrums Saarn in der Erde zum Vorschein kam, entschärft werden kann, muss das Gebiet evakuiert werden. Die Evakuierung läuft bereits, betroffen sind gut 750 Menschen, die in eine Turnhalle gebracht werden. Die Zufahrten zu diesem Bereich werden am 18.30 Uhr gesperrt, so die Stadt.

Bewohner sollen sich "luftschutzmäßig" verhalten

Die Straßen in einem weiter gezogenen Umkreis von 500 Metern werden ab 19 Uhr gesperrt. In diesem Bereich sollen sich die Bewohner "luftschutzmäßig" verhalten - also Fenster und Türen schließen und im Haus bleiben.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Durch die Sperrungen ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. So gibt es Einschränkungen bei der Buslinie 133. Die eigentliche Entschärfung soll um 19.30 Uhr erfolgen.

Weitere Informationen gibt es unter www.muelheim-ruhr.de, www.ruhrbahn.de oder unter der Nummer 0208/455-22.