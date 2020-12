Corona-Weihnachten hinter Gittern

Der graue Plattenbau sieht so einladend aus wie die A 40 an einem verregneten Sonntag. Eine Engelsfigur vor dem Eingang deutet an, dass bald Weihnachten ist. Doch so richtig stimmungsvoll ist es in der JVA Schwerte trotzdem nicht.

Hinter der Trennscheibe im Besucherbereich nimmt Thomas Platz. Er sitzt schon seit neun Jahren. Auf Besinnlichkeit im Gefängnis verzichtet er gern: "Weihnachten ist ein Familienfest. Und Familie und Freunde sind nicht da." Doch einige Mithäftlinge versuchen durchaus, ein wenig in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Harter Lockdown seit März

Dennis ist einer von ihnen. Erst als Thomas wieder auf dem Weg in seine Zelle ist, darf Dennis hinter die Glasscheibe treten. Wegen Corona herrscht seit März ein harter Lockdown im Schwerter Gefängnis. Und weil beide Häftlinge in unterschiedlichen Abteilungen untergebracht sind, dürfen sie einander nicht begegnen.

Dennis wirkt sympathisch. Wie Thomas sitzt auch er wegen eines Tötungsdelikts ein. Eigentlich würde an Heiligabend auf den Abteilungen ein gemeinsames Frühstück angeboten. "Da fühlt man sich nicht alleine und kann sich mit anderen austauschen" , sagt Dennis. Doch auch das Weihnachtsfrühstück ist gestrichen. "Wir haben erhöhten Personalaufwand, weil wir mehr Freistunden für kleinere Gruppen anbieten müssen", erklärt JVA -Sprecher Sebastian Markus.

Keine Bescherung für Gefangene

Dennis träumt davon, bald wieder mit seinen Kindern Geschenke auszupacken. In diesem Jahr muss er aber darauf verzichten - Geschenke wird es keine geben, sagt Sebastian Markus. Etwas Besonderes zu Essen gibt es trotzdem: "An Heiligabend einen Christstollen, abends Frikadellen und Kartoffelsalat. Und an den Feiertagen dann halbe Hähnchen und Schweinebraten."

Stand: 23.12.2020, 13:05