Brand in JVA Kleve: Neue Zweifel an offizieller Version

Experten vom Institut für Brand- und Löschforschung aus Dippoldiswalde haben die offizielle Version über den Verlauf des tödlichen Brandes in der JVA Kleve als unmöglich bezeichnet. In einem Gutachten für das WDR-Sendung "Monitor" am Donnerstag (06.12.2018) widersprechen sie den Darstellungen der Landesbehörden.