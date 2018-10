Der zehnjährige Fabian aus Kamen hat immer noch die Bilder von der Randale beim BVB -Spiel in Dortmund gegen Hertha im Kopf. Er war mit seinen Eltern und seiner fünfjährigen Schwester am Samstag (27.10.2018) im Stadion. Die Karten waren ein Geburtstagsgeschenk für den jungen BVB-Fan. Doch richtig freuen konnte er sich darüber nicht. Wegen der Chaoten.

Am Sonntag (28.10.2018) hat Fabian dem DFB nun diesen Brief geschrieben, in Kopie ging dieser auch an die beiden Fußballvereine. Seine Mutter schickte den Brief auch an den WDR .

DFB soll für mehr Sicherheit im Stadion sorgen