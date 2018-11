Der DFB hat einem Jungen aus Kamen geantwortet. Der zehnjährige Fabian hatte die brutale Randale beim BVB -Spiel gegen Hertha BSC in Dortmund am 27.10.2018 im Stadio miterlebt und seine Gefühle in einem Brief an den DFB aufgeschrieben.

Die Antwort des DFB hat die Familie am Montag (12.11.2018) dem WDR zugeschickt.