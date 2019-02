Ein 13-Jähriger ist am Donnerstagmorgen (07.02.2019) in Essen lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge wurde von einer anfahrenden Bahn an der Haltestelle II. Schichtstraße im Essener Stadtteil Altenessen mitgeschleift.

Junge zwischen U-Bahn-Türen eingeklemmt

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, soll er eine Hand zwischen die Fahrzeugtüren gesteckt haben, als diese sich schlossen. Er sei dadurch eingeklemmt und knapp hundert Meter bis in einen Tunnel mitgeschleift worden, obwohl Fahrgäste die "Notbremse" betätigt haben sollen.

Nachdem die Polizei einen Notruf zu dem Unfall erhalten hatte, machten sich mehrere Streifenwagen auf dem Weg zur Haltestelle II. Schichstraße. Den Jungen fanden die Polizisten im Gleisbett des Tunnels.

Genauer Unfallhergang noch unklar

Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang. Zum Beispiel, weshalb der Fahrer nichts bemerkt hat, oder warum die Sensoren nicht reagiert haben.

Der Junge schwebt in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Helikopter ins Uniklinikum gebracht. Personen, die den Unfall miterlebt haben, wurden vor Ort von Seelsorgern betreut.