Vermisster Marvin im Schrank: Prozessauftakt gegen Mann aus Recklinghausen

Unter großen Sicherheitsauflagen startet am Freitag (05.06.2020) der Prozess gegen Lars H. aus Recklinghausen am Landgericht Bochum. Polizisten entdeckten im Dezember 2019 den seit zwei Jahren vermissten Marvin aus Duisburg in einem Schrank des Angeklagten. Dem 45-jährigen Recklinghäuser wird sexueller Kindesmissbrauch in rund 470 Fällen vorgeworfen. Außerdem der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie, Vergewaltigung und Körperverletzung.

15-jähriger Marvin zufällig gefunden

Die Polizei fahndete nach Kinderpornos, als sie die Wohnung in Recklinghausen im Dezember durchsuchten und den 15-Jährigen durch Zufall im Schrank entdeckten. Mindestens zwei Jahre soll Marvin bei Lars H. gewesen sein. Freiwillig, behauptet der Angeklagte. Die Anwältin des Jungen bestreitet das.

Ein Polizeisprecher nannte die Wohnung eine "Messi-Wohnung“. Es habe dort stark nach Urin gerochen. Der Angeklagte ist wegen des Besitzes von kinderpornografischen Materials vorbestraft. Zehn Monate auf Bewährung bekam Lars H. dafür 2018. Schon damals muss Marvin bei Lars H. gewesen sein.

Marvin seit Mitte Juli 2017 vermisst

Marvin lebte 2017 in einer Jugendhilfe-Einrichtung in Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen. Er soll damals mit dem Tod seines Vaters nicht zurechtgekommen sein und sollte dort Hilfe bekommen. Am Morgen des 11.07.2017 verabschiedete er sich kurz bei den Erziehern. Seitdem galt der damals 13-jährige Marvin als vermisst.

Hinweisen auf Marvin nicht nachgegangen

Der Fall wurde in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" bundesweit bekannt. Offen ist bisher die Frage, warum die Polizei Duisburg einem Hinweis auf Lars H. nach einer Sendung nicht nachging.

Schon am 24.07.2019 gab eine Anruferin bei der Polizei Duisburg an, sie habe von einem Nachbarn gehört, dass Marvin in Recklinghausen bei einem Pädophilen lebe. Als die Polizei bei dem Nachbarn anrief, nannte der sogar den Namen von Lars H.

Der Hinweis verschwand damals aber ohne weitere Ermittlungen in der Akte. Die Staatsanwaltschaft Duisburg prüft seit Januar 2020 ein mögliches strafbares Versäumnis der Polizei Duisburg. Bisher ohne Ergebnis.

Anwältin des Jungen: Das Wohl von Marvin im Blick behalten

Die Anwältin des Jungen, Marie-Helen Lingnau aus Mönchengladbach, will vor allem eins: Dass der Prozess für Marvin nicht zur Belastung wird. Sie fürchtet, dass das große öffentliche Interesse Marvin schaden kann. Der heute 16-Jährige wird am 10.06.2020 aussagen. Ansonsten wird er nicht beim Prozess dabei sein.