Am Sonntagmittag (01.03.2020) ist ein dreijähriger Junge in Ennepetal in die Heilenbecke gestürzt. Er war mit seiner Familie im Bereich eines Supermarktes unterwegs.

Als der Junge in die Heilenbecke gestürzt war, wurde er von der starken Strömung davon gerissen. Sie trieb ihn bis in die Ennepe, in die die Heilenbecke mündet. Etwa einen Kilometer entfernt konnte der Junge dann von der Feuerwehr gerettet werden.

Reanimiert und ins Krankenhaus gebracht

Rettungskräfte mussten den Dreijährigen reanimieren. Der Junge wurde daraufhin ins Krankenhaus nach Hagen gebracht. Sein Zustand ist noch unklar. Der Vater wurde mit einem Beinbruch ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ob er sich beim Versuch, den Jungen zu retten, verletzt hat, ist noch unklar. Notfallseelsorger betreuten die anderen Familienmitglieder.

Stand: 01.03.2020, 16:29