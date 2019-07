In Dortmund ist ein Jugendlicher während eines Streits im Gleisbett der U-Bahn gelandet und mit Tritten gegen den Kopf daran gehindert worden, dieses wieder zu verlassen. Zwei Jugendliche hatten zunächst den Fußball des 14-Jährigen am U-Bahnhof Clarenberg ins Gleisbett geworfen, wie die Polizei am Freitag (12.07.2019) mitteilte.

Tritte gegen den Kopf

Bei dem Vorfall Mittwochabend (10.07.2019) sprang der Junge demnach hinterher und wurde von den anderen am Zurückklettern gehindert. Einer trat ihm sogar gegen den Kopf. Als sich der Teenager befreien konnte, kam es zum Streit. Die beiden Angreifer schmissen den Ball und den Turnbeutel des Opfers erneut ins Gleisbett. Wenig später fuhr eine Bahn darüber.

Die mutmaßlichen Täter flohen vom Tatort. Mitarbeiter der Stadtwerke sprachen den unter Schock stehenden Jungen schließlich an und alarmierten die Rettungskräfte. Die Polizei geht davon aus, dass sich die drei Jungen kennen.

Stand: 12.07.2019, 16:56