Jugendlicher Rollstuhlfahrer beim Fangenspiel tödlich verunglückt

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Jugendliche am Sonntagnachmittag beim Fangenspiel mit Gleichaltrigen mit seinem Rollstuhl in ein Gebüsch geraten sein und sich dabei tödlich verletzt haben. Eine Straftat schließt die Polizei aktuell aus.

Ebenes Gelände im Park

Ein Notarzt habe laut Polizei noch versucht, den 16-Jährigen zu reanimieren - ohne Erfolg.

Einen Abhang sei der 16-Jährige nicht heruntergestürzt. Das Gelände in dem Park in Gelsenkirchen-Buer sei eben, heißt es von der Polizei. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Der Jugendliche werde obduziert, so ein Polizeisprecher.