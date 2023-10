Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Zeugen hatten gesehen, wie die sechs Jugendlichen in einen Betrieb am Hafen in Hamm eingebrochen seien und dort Kabel und Metall in einen Transporter geladen haben sollen. Als die Polizei eintraf, rasten die Jugendlichen mit dem Transporter weg.

Festnahme in Dortmunder Nordstadt

Nach einer Flucht über die Autobahn konnte die Polizei sie in der Dortmunder Nordstadt in der Nähe des Borsigplatzes stoppen. Bei der Verfolgungsjagd wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt, außerdem wurden drei Streifenwagen beschädigt. Die Jugendlichen sind in Dortmund gemeldet. Der 13-Jährige wurde als strafunmündig inzwischen wieder freigelassen.