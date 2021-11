Dortmund: Randale an Halloween

Gegen 19:20 Uhr ging am Sonntag bei der Polizei die Meldung ein, dass in einem Einkaufzentrum in Scharnhorst Pyrotechnik abgebrannt wurde. Rund um das Einkaufszentrum bewarfen Jugendliche Autos und Busse mit Eiern, Mehl und Steinen.

Polizei stoppt flüchtende Randalierer

Als die Polizei eintraf, versuchten sie davonzulaufen. Die Beamten stoppten mehrere von ihnen und übergaben sie nach Aufnahme der Personalien ihren Eltern. Eine 30-köpfige Gruppe versuchte mit einer Stadtbahn zu flüchten. Auch sie wurde von der Polizei gestoppt.

Einer der Jugendlichen hatte eine Schreckschusswaffe dabei. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Großteil der Randalierer soll offenbar aus umliegenden Städten nach Scharnhorst gekommen sein und nicht aus Dortmund stammen.

Massenschlägerei am U?

Die Polizei war an Halloween auch an das Dortmunder U in der Innenstadt gerufen worden. 15 bis 20 Personen sollen dort in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen sein. Auflösen mussten die Polizisten die Gruppe nicht. Der einsetzende Regen sorgte dafür, dass sich der Platz am U schnell leerte.

Stand: 02.11.2021, 15:27