Neue jüdische Grundschule in Dortmund geplant

Die letzte jüdische Grundschule in Dortmund wurde 1942 von den Nazis geschlossen. Im Sommer 2021 könnte eine neue an den Start gehen, hofft die Stadt Dortmund. Sie hat den Vorschlag gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde in Dortmund erarbeitet. Der Schulausschuss berät darüber am Mittwoch (22.04.2020).

Jüdische Grundschule soll zwei Klassen bekommen

Entstehen soll die Schule im Dortmunder Osten – im Gebäude einer ehemaligen Hauptschule. Dort wird sie dann mit zwei bereits bestehenden Grundschulen zu einem Schulzentrum. Die neue Einrichtung soll zwei Klassen je Jahrgang haben.

Unterrichtet werden dort die üblichen Fächer einer Grundschule. Außerdem wird es einen Schwerpunkt auf jüdisches Leben, die Geschichte und traditionelle Bebräuche gelegt. Auch Hebräisch soll als Fremdsprache unterrichtet werden. Das neue Angebot wird sich vor allem an die jüdische Gemeinde in Dortmund und Umgebung richten. Alle anderen Konfessionen sind aber ebenso willkommen.

Stadtvertrag mit jüdischer Gemeinde für finanzielle Hilfe

Nach dem Schulausschuss an diesem Mittwoch muss noch der Stadtrat Dortmund Mitte Mai den Verwaltungsvorschlag beschließen. Parallel dazu soll der Rat dann auch einem Stadtvertrag mit der jüdischen Gemeinde zustimmen. Dadurch verpflichtet sich die Stadt, die Bildungs- und Kulturarbeit der Gemeinde mit jährlich 200.000 Euro zu unterstützen.