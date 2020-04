Zentralrat der Juden fordert Absetzung von Ruhrtriennale-Chefin

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Absetzung der Indentantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, gefordert. Der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, sagte am Samstag (25.04.2020) der Neuen Osnabrücker Zeitung: " Ich habe keinerlei Verständnis für die Einladung von Achille Mbembe als Eröffnungsreferent der Ruhrtriennale - auch wenn die Veranstaltung wegen Corona mittlerweile abgesagt ist. "

Der Kameruner Historiker und Politikwissenschaftler Mbembe vertrete die Auffassung, Israel verhalte sich heute schlimmer als Südafrika zur Zeit der Apartheid, so Schuster weiter. Dies sei historisch falsch und nicht zu akzeptieren. Seine Schriften läsen sich so, als sei der Umgang der Israelis mit den Palästinensern schlimmer als der Holocaust, so Schuster. Er appellierte an die Verantwortlichen, Carp als Indentantin abzusetzen.