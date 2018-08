Schauspielhaus Dortmund feiert 50. Geburtstag

Das Dortmunder Schauspielhaus möchte mehr über seine eigene Geschichte erfahren. Erst 1968 ist das Sprechtheater an den Hiltropwall gezogen, trotzdem geben die eigenen Archive wenig her. Natürlich sind die Spielpläne zu finden, aber nicht die kleinen Geschichten und Fotos am Rande.

Jetzt sind die Zuschauer gefragt und sollen ihre Erinnerungen ausgraben. Auch Fotos werden wohl gesucht. All die Erinnerungen will das Schauspielteam während der Geburtstagsgala im September präsentieren.

Clausnitzer erinnert sich an "Skandälchen"

Claus Dieter Clausnitzer, bekannt auch aus dem Münster-Tatort

Auch das ehemalige Ensemblemitglied Claus Dieter Clausnitzer blickt auf aufregende Jahre zurück. Clausnitzer ist mit 35 Jahren mit am längsten im Ensemble gewesen. Anfang der 70er Jahre sei "schon ein Nackter auf der Bühne in Westfalen ein Skandal gewesen" , erinnert er sich.

Auch erinnert er sich lebhaft an die Mitte der 80er Jahre. 1986 drohte dem Schauspiel Dortmund das Aus. Clausnitzer und viele andere Schauspieler auch der umliegenden Häuser sammelten 60.000 Unterschriften und verhinderten die Schließung.

Gründung der "Schauspielfreunde"

In der 80er Jahren konnte die Schließung der Schauspielsparte am Dortmunder Stadttheater knapp verhindert werden. Das war Anlass für die Gründung des Vereins "Dortmunder für ihr Schauspiel", die immer noch mit Spenden und Aktionen „ ihr “ Schauspiel fördern.

Schauspielfreundin Inge Nieswand

Mit dabei Inge Nieswand, sie kennt das Schauspiel beinahe ihr ganzes Leben. „ Es gibt in allen kritischen Zeiten immer großen Bedarf für die Kultur, weil Theater einem manches klarmacht, was da schief läuft.“

