Illegales Hacken ist dafür nicht notwendig, so offen ist der Server über die Internetseite der Firma erreichbar, wie der WDR am Dienstag (16.10.2018) berichtet.

Mailserver der Dortmunder Staatsanwaltschaft unsicher

IT-Experte Matthias Nehls spürt Sicherheitslücken im Netz auf

Dann testen wir die Staatsanwaltschaft Dortmund. Cyberscan findet einen ganzen Haufen Sicherheitslücken. Matthias Nehls schickt jetzt eine E-Mail an eine Adresse der Staatsanwaltschaft, die es dort nicht gibt. Eine automatisierte Antwortmail weist auf den unbekannten Empfänger hin und liefert alle Details, die ein Hacker braucht, gleich mit: IP -Adresse des Mailservers, den Namen des Mailprogramms und den Hinweis, dass dieses seit Jahren kein Update bekommen hat.

Der Rest ist für Hacker ein Kinderspiel. Diese bräuchten nur noch eine Mail mit einem Programmcode zu schicken und schon hätten sie vollen Zugriff auf den Mailserver, könnten Mails lesen, schreiben, löschen.

IT-Sicherheitslücken sollen geschlossen werden

Zuständig für die IT -Sicherheit aller NRW -Staatsanwaltschaften ist der Landesbetrieb IT NRW in Düsseldorf. Dort wiegelt man erst ab, gibt dann aber zu, dass es sich um eine Gefährdung handelt. "Wir haben das überprüft. Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, dass es solche Schwachstellen gibt. Wir stufen das schon als eine Gefährdung ein, weil diese Informationen für einen weiteren Missbrauch nützlich sein können", sagt Pressesprecher Leo Krüll.