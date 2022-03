Hilfsorganisation I.S.A.R. startet Unterstützung für Ukraine

„Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist phänomenal“, sagt Stefan Heine von I.S.A.R. Die Hilfsorganisation aus Duisburg ist normalerweise nach Naturkatastrophen weltweit im Einsatz, um verschüttete Menschen zu bergen.

Ukrainische Flüchtlinge

Nun leistet sie Hilfe in der Ukraine bzw. an der ukrainischen Grenze und erfährt dabei jede Menge Unterstützung aus der Gesellschaft.

„Es ist wirklich großartig, was die Menschen gerade alles auf die Beine stellen. Wir haben sehr viele Spenden bekommen. Neben Windeln und Schlafsäcken zum Beispiel auch über 1000 Powerbanks von Privatleuten und Firmen“, erzählt Heine.

Powerbanks sind externe Akkus, um zum Beispiel Telefone wieder aufzuladen. Und die werden unter anderem gerade dringend gebraucht, um die kommunikative Infrastruktur in der Ukraine und an den Grenzen so es geht aufrecht zu erhalten.

ISAR-Team an der ukrainischen Grenze

„Die Menschen sind ja teilweise tagelang auf der Flucht und haben keine Möglichkeit ihre Mobiltelefone aufzuladen und mit ihren Familien zu sprechen“, erklärt Heine. Deswegen wird I.S.A.R an diesem Freitag einen ersten 40-Tonnen-Lkw von Hünxe in Richtung polnisch-ukrainische Grenze schicken.

Neben den Powerbanks werden noch jede Menge weitere Hilfsgüter an Bord sein. Unter anderem Zelte, Heizungen, Funkgeräte, Medikamente und Verbandsmaterial. Denn diese Sachen werden laut I.S.A.R. dort gerade auch dringend gebraucht.

Ein Team aus Deutschland ist bereits seit ein paar Tagen an der polnisch-ukrainischen Grenze und ermittelt vor Ort, was noch dringend benötigt wird. Mit Hilfe von ukrainischen Helfern sollen die Hilfsgüter dann ins Landesinnere gebracht werden.

Am meisten helfen Geldspenden

Sehr viele Menschen am Niederrhein und in Duisburg organisieren gerade private Spendenaktionen, sammeln Kleidung und fahren teilweise selbst an die Grenzen.

Was aber jetzt allen großen Organisationen besonders hilft sei Geld, sagt Stefan Hein. „Davon können wir ganz gezielt das kaufen, was dringend benötigt wird. Es ist toll, was die Menschen alles auf die Beine stellen, aber teilweise bekommen die Hilfsorganisationen die Dinge gar nicht mehr gebündelt.“