Security bei Loveparade-Unglück: "Das verfolgt mich mein ganzes Leben"

WDR: Wann haben sie denn gemerkt, dass die Situation kippt?

Nicole Ballhauser: Erst einmal gar nicht. Wir mussten zwar irgendwann den Einlass stoppen und die Wartenden beruhigen, aber irgendwann ging es dann weiter. Da haben wir den Leuten gesagt: "Geht in den Tunnel!" Seitdem habe ich Schuldgefühle, dass ich 21 Menschen auf dem Gewissen habe.

Ich weiß zwar, dass es nicht so ist, für mich fühlt es sich in meinem Kopf aber so an.

WDR: Sind Sie denn auch irgendwann hinunter in den Tunnel?

Nicole Ballhauser: Ja. Irgendwann kam jemand zu uns hoch und sagte, da unten würde sich eine Katastrophe abspielen. Wir sind dann mit sechs Mann runter und haben uns auf eine Schlägerei eingestellt. Im Tunnel war es dann auch gar nicht mehr voll oder eng.

Als wir dann aber um die Kurve zur Rampe gegangen sind, stand ich schon vor dem ersten Toten. Das wird mich mein Leben lang verfolgen.