Die Tochter des Dortmunder NSU-Opfers Mehmet Kubaşık fordert auch 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des rechtsextremen Terrornetzwerks Antworten von den Ermittlungsbehörden. Noch immer wisse sie nicht, wer den Mördern des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) geholfen habe, ihren Vater in Dortmund umzubringen.

WDR: Am 04. April 2006 ist etwas Schreckliches passiert. An diesem Tag ist Ihr Vater in seinem Kiosk vom NSU erschossen worden. Erst 2011 hat sich die Terrorzelle dann mit einem Bekennervideo selbst enttarnt. Welche Bedeutung hat diese Selbstenttarnung für Sie und Ihre Familie gehabt?

Gamze Kubaşık: Als wir 2011 erfahren haben, wer meinen Vater ermordet hat, habe ich an diesem Tag gespürt und erlebt, was für eine Last ich jahrelang mit mir getragen habe. Das war eine Erleichterung, aber trotzdem ganz gemischte Gefühle, wie eine andere Art von Trauer, Wut und Enttäuschung.

WDR: Diese Last kam ja auch daher, dass Sie als Familie verdächtigt wurden, oder?

Gamze Kubaşık: Genau. Vor 2011, vor der Enttarnung, war das für die Familie eine schreckliche Zeit, weil wir einfach verdächtigt wurden. Und wir mussten echt damit kämpfen, nicht nur mit der Polizei, die damals die ganzen Gerüchte in die Welt gesetzt hat, sondern mit unserer Verwandtschaft, unseren Bekannten, den Leuten, die den Fall in den Medien mitbekommen haben. Das war eine sehr schreckliche und auch eine anstrengende Zeit für uns.

WDR: Wie haben Sie das dann vor 10 Jahren von der Selbstenttarnung des NSU mitbekommen?

Gamze Kubaşık: Da habe ich einen Anruf von einer Freundin bekommen. Die sagte mir, ich solle den Fernseher anmachen, da würde ganz viel über meinen Vater laufen. Meine Mutter ist zwei Tage später aus der Türkei zurückgekommen und wir haben erst Wochen später Besuch von der Polizei bekommen, die uns dann gesagt haben, was Sache ist.

WDR: Sie meinen die Selbstenttarnung. Was hat das in Ihnen ausgelöst?

Gamze Kubaşık: Die Hoffnungen waren sehr groß bei uns. Vor allem als wir dann die Einladung von der Bundeskanzlerin bekommen haben. Da hat sie uns öffentlich eine hundertprozentige Aufklärung versprochen. Ich habe daran geglaubt und hatte auch große Hoffnungen. Und mit dieser großen Hoffnung bin ich auch zum Prozess gegangen, am Anfang.

WDR: Sind denn beim Prozess alle Fragen beantwortet worden?

Gamze Kubaşık: Also ich muss leider sagen, dass in den fünf Jahren das Oberlandesgericht München meiner Meinung nach eine Aufklärung verhindert hat. Es ist eigentlich überhaupt keine einzige meiner Fragen beantwortet worden. Ich wollte wissen, warum mein Vater? Hat man ihn gezielt ausgesucht? War er ein Zufallsopfer? Vor allem: Wer hat denen geholfen? Hatten die Helfer in Dortmund?