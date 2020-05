WDR: Gab es Momente, in denen du die Entscheidung bereut hast?

Georgine Kellermann: Nicht einmal. Ich habe es genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ich bezweifle, dass mein berufliches Leben so gelaufen wäre, wenn ich es in den 80er Jahren gemacht hätte. Der WDR war immer ein extrem liberales Unternehmen, ich habe ihn immer für die Offenheit geliebt. Aber da ist ja auch eine Gesellschaft und das wäre aus meiner Sicht zu der Zeit extrem schwierig gewesen. Das ist kein Vorwurf, die Zeiten waren so.

WDR: Mittlerweile hast du als Georgine vor der Kamera gestanden. Hättest du dir das vor ein paar Monaten träumen lassen?

Georgine Kellermann als Schaltenreporterin bei der Feuerwehr Bochum

Georgine Kellermann: Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Das war eine Liveschalte bei der Feuerwehr in Bochum. Da ist ein Reporter ausgefallen und ich wurde gefragt, ob ich einspringe. Natürlich muss man vorher mit den Vorgesetzten reden, die haben gesagt: Selbstverständlich. Und das allertollste war, dass die Leute bei der Feuerwehr so nett, so respektvoll waren und das überhaupt nicht hinterfragt haben.

WDR: Du warst als Korrespondent in Paris und Washington, Studioleiter in Duisburg und bist jetzt Studioleiterin in Essen. Glaubst du, dass dir deine Position das Coming-Out erleichtert hat?

Georgine Kellermann: Erleichtert hat mir das der ganze WDR. Erleichtert hat mir das mein Team. Ich bekomme inzwischen auch Briefe von Menschen aus dem WDR, die ihr Coming-Out noch nicht hinter sich haben. Ein bisschen überfordert mich das auch, weil es so viele sind, aber ich will jeden beantworten.