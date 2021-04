Bischof Overbeck widerspricht Vatikan bei Segnung Homosexueller

WDR: Sie haben die Unterschiede in dieser Weltkirche beschrieben, die verschiedenen Kontinente, in Europa und Nordamerika sieht es ja zum Beispiel ein bisschen anders aus als in Afrika und Südamerika. Und aus Rom will die Zentrale letztlich alle "bedienen". Wie lang ist dieser ideologische Dauerspagat überhaupt noch zu bewältigen?

Overbeck: Ich halte das nicht für einen ideologischen Dauerspagat, sondern schlicht und ergreifend für einen Entwicklungsprozess in Blick auf die Frage: Wie können wir in unserer Welt heute Kirche und Christen sein? Und unter dieser Rücksicht gibt es immer wieder Auseinandersetzungen.

Mir ist daran eher gelegen, das zu tun, was ich in anderen Feldern auch immer sage: Lasst uns eine konfliktive Kultur, aber die muss konstruktiv sein, üben und nicht einfach nur den Konflikt in die Mitte stellen. Und wenn wir das tun, verlangt das von uns mehr, als wir es früher gekannt haben.

Das etwas gekürzte Interview führte Thomas Schaaf im WDR 5 Morgenecho. In voller Länger hören Sie es hier: