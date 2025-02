Schäden an den Warenhäusern, eine schlechte Wirtschaftslage und ein teures Warenwirtschaftssystem - Sinn sagt, die erneute Pleite des Unternehmens hat verschiedene Gründe. Die Hagener Modekette betreibt 35 Filialen, die meisten in NRW, unter anderem in Unna, Bochum und Oberhausen.

Zwei Unternehmen haben jetzt ihr Interesse angemeldet, die angeschlagene Modekette zu übernehmen. Das eine ist "Peek und Cloppenburg" aus Düsseldorf, das andere gehört der bisherige Inhaberin von Sinn.

Entscheidung soll im März fallen

"Peek und Cloppenburg" hat bereits öffentlich sein Interesse an Sinn geäußert. Das Düsseldorfer Modehaus will alle Filialen übernehmen. Auch die Zentrale in Hagen soll bestehen bleiben. Wie viele der momentan 1500 Arbeitsplätze erhalten werden könnten, hat das Unternehmen bisher nicht gesagt.

Auch Isabella Goebel - die bisherige Inhaberin - hat nach WDR-Informationen Interesse an Sinn. Offiziell hat sie sich dazu noch nicht geäußert. Im März soll die Gläubigerveranstaltung entscheiden, wer den Zuschlag bekommt.