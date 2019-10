Das Insolvenzverfahren gegen den Bochumer Traditionsverein SG Wattenscheid 09 ist seit Dienstag (01.10.2019) eröffnet. Der Verein ist seit Ende August zahlungsunfähig. Gehälter für Spieler und Sozialbeiträge konnten nicht mehr gezahlt werden.

Hoffnung auf Sponsoren

Der frühere Bundesligist kämpft seit Jahren mit finanziellen Problemen. Wattenscheid 09 will jetzt Sponsoren gewinnen, um den Spielbetrieb in der Regionalliga auch langfristig aufrecht erhalten zu können, hieß es vor kurzem in einer Vereinsmitteilung.

Sportlich soll die Insolvenz erst mal kaum Auswirkungen haben. Wattenscheid spiele die Saison auf jeden Fall zu Ende, so der Verein. Durch die Insolvenzgeldvorfinanzierung seien die Gehälter sämtlicher Arbeitnehmer und Spieler zunächst gesichert.