Mülheimer Arzt impft Patienten zuhause

Uwe Brock will etwas unternehmen. Um den bisher recht schleppenden Verlauf des Impfgeschehens zumindest ein bisschen zu beschleunigen, wird der Mülheimer Hausarzt jetzt aktiv. Brock besucht in den kommenden Tagen einige seiner Patienten zuhause, um sie dort zu impfen. Es geht um diejenigen, die aufgrund ihres hohen Alters und eingeschränkter Mobilität nicht in ein Impfzentrum gehen können.

Patienten zuhause zu wenig im Blick

Hausarzt Uwe Brock will einige Patienten zuhause impfen.

"Diese Aktion ist deswegen besonders wichtig, weil diese Patienten bis jetzt nie versorgt gewesen sind" , so Brock. Auch die Angehörigen würden sich immer wieder Sorgen um die Patienten machen, dass sie diese anstecken könnten: "Sie können nur schwer leben mit dieser Angst."

Über 80-Jährige in den Seniorenheimen sind in der Regel schon gegen Corona geimpft. Doch mindestens 60.000 pflegebedürftige Patienten in der Rhein-Ruhr-Region, die zuhause leben, sind unversorgt - so die Einschätzung der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Die Politik habe diese Menschen bislang zu wenig in den Blick genommen.