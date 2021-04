Impflotterien im Kreis Unna - ist das fair?

Impf-Lotterie: Ist das überhaupt erlaubt?

Viele Städte und Gemeinden im Kreis Unna dürfen seit Ostern auch in Eigenregie impfen: Dafür hatte der Kreis 4.200 Astrazeneca-Impfungen bereit gestellt. Die Stadt Werne und die Gemeinde Bönen haben sich entschieden, ihre Impfungen zumindest zum Teil zu verlosen.

Im Kreis Unna entscheidet nun das Los über Impftermine

Die Gemeinde Bönen etwa hatte drei Tage vor der Impfung ihre Über-60-jährigen Bürger aufgerufen, sich zu bewerben per Mail. 300 Menschen haben teilgenommen und bis Mittwochabend 18.00 Uhr eine Mail mit ihrem Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer an die Gemeinde geschickt. Diese Mails wurden dann am Donnerstagmorgen ausgedruckt, gefaltet und in eine Wahlurne gelegt. Dann zog eine Mitarbeiterin der Gemeinde nach und nach 100 Gewinner. Dazu noch 20 mögliche Nachrücker. Die Ziehung fand in einem Sitzungssaal statt – auch Journalisten durften dabei sein.

Gemeinde: Fairstes Verfahren

Lotterie und Impfen, das passt nicht zusammen, findet auch Robert Eisler von der Gemeinde Bönen: " Allerdings hatten wir jetzt wenig Möglichkeiten, die Menschen nach anderen Gesichtspunkten auszuwählen. Und insofern ist das Losverfahren vielleicht doch das fairste Verfahren an dieser Stelle.“ Vorher habe die Gemeinde die niedergelassenen Hausärzte gebeten, Patienten über 60 Jahre zu benennen, die mit Astrazeneca geimpft werden möchten. Dabei gab es zu wenige Rückmeldungen. Und so habe man sich für das Auswahlverfahren per Los entschieden.

Jurist: Das Problem ist der knappe Impfstoff – nicht das Auswahlverfahren

Prof. Dr. Helmut Frister ist Jurist und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Er meint: Solange das Verfahren transparent sei, die Bewerber impfberechtigt seien und alle dieselben Chancen bei der Ziehung hätten, könne er daran nichts Negatives entdecken. Auch bei anderen Bewerbungen spiele der Zufall derzeit eine große Rolle: Einen Impftermin online zu buchen hänge oft auch vom Zufall ab: Etwa ob man durchkommt oder ob gerade ein Termin frei ist.