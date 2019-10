Immer weniger Kinder in NRW lernen sicher schwimmen

Viele Schwimmkurse zur Ferienzeit

Experten fordern, dass Kinder ab dem ersten Schuljahr Schwimmunterricht in der Schule bekommen sollten. Die NRW -Landesregierung hat den Aktionsplan "Schwimmen lernen in Nordrhein-Westfalen 2019 bis 2022" auf den Weg gebracht. Allein in diesen Herbstferien gibt es an 33 Standorten 254 Kurse.