Egal ob weggeschnippte Zigarettenkippen oder Hausmüll am Glascontainer, wer erwischt wird, bekommt ein Bußgeld. In fast 2000 Fällen haben die Detektive Müllsünder ermittelt und rund 90.000 Euro an Bußgeldern eingenommen.

Müll wird häufig im Winter abgeladen

Besonders häufig werde Müll in den Wintermonaten illegal abgeladen, berichten die bergischen Städte. Vorzugsweise an Waldrändern und abgelegenen Grünflächen. So auch am vergangenen Mittwoch (15.01.2020) in Siegen. 100 alte Reifen waren im Ortsteil Seelbach einfach am Wegrand abgekippt worden. Kosten für die Stadt: 700 Euro.