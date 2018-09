Mit einer ungewöhnlichen Idee will die IG Metall dem Fachkräftemangel in Deutschland begegnen. Demnach sollen tarifgebundene Betriebe der Metall- und Elektroindustrie im Ruhrgebiet die Möglichkeit erhalten, ihre Mitarbeiter künftig untereinander auszutauschen. So könnten Entlassungen bei Auftragsflauten vermieden werden.