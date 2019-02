IG Metall will zu Warnstreiks aufrufen

In der nordwestdeutschen Stahlindustrie könnte es von der kommenden Woche an Warnstreiks geben. Die IG Metall verließ am Freitag (01.02.2019) bereits nach 15 Minuten die dritte Verhandlungsrunde in Düsseldorf, weil die Arbeitgeber erneut kein Angebot vorgelegt hätten.