Was bringt die Einsparung wirklich?

NRW-Bahnchef Lübberink müsse zudem erklären, warum eine solch wichtige Verbindung eingespart würde, die ohnehin nur " zwei, drei Minuten Verzögerung " bedeute, fordert Christoph Brünger von der IHK Südwestfalen.

Die Bahn dagegen wiegelt ab. Zum einen nutzten überhaupt nur acht Prozent aller Reisenden aus Hagen den Fernverkehr, sagt eine Sprecherin.

Zum anderen gäbe es weiterhin " mehr als 30 Fernverbindungen pro Tag " von Hagen in andere Städte NRWs. Gemeint sind Regionalzüge und IC s, aber auch Verbindungen, bei denen die Fahrgäste umsteigen müssen.

Dass der Verzicht auf den kurzen Halt in Hagen so viel bringen soll, erkläre sich so: In der Baustelle bei Bielefeld müsse der ICE ab März sehr langsam fahren. Diese Verzögerung soll auf der Gesamtstrecke wieder aufgeholt werden.

Und offenbar ist dabei nicht nur Hagen betroffen: Auch an Herford und Gütersloh wird der ICE im nächsten Jahr nur noch vorbeirauschen.