Lernen auf Distanz: IT-Experte macht Essener Gymnasium fit

Franci (12) aus der 7a kann sich im Mathe-Unterricht nicht in die Lern-App "Anton" einloggen. Sie scheitert am Benutzernamen. IT- Experte Max Braukowitz hilft: "Wenn Tablets ständig von einer anderen Klasse genutzt werden, hakt es manchmal." Der 21-Jährige war selbst Schüler hier am Carl-Humann-Gymnasium. Im Sommer hat die Schule den IT- Fachinformatiker angestellt; als Verwaltungsassistenten für Medien.

Informatiklehrer können Betreuung nicht leisten

Die Zeiten sind vorbei, in denen der Informatiklehrer nebenbei alle Schüler*innen unterstützen konnte, wenn Passwörter für die schuleigene Mailadresse fehlen oder der Beamer fürs Whiteboard nicht funktioniert. Schulleiter Thomas Reuter entdeckte die von der Bezirksregierung Düsseldorf ausgeschriebene Stelle zufällig und konnte sie mit Ex- Abiturienten Max Braukowitz sofort besetzen.

Vorbereitung auf das Online-Lernen

Digitales Lernen: Der IT-Experte hilft im Unterricht

"Jede Schule braucht so jemanden" , so Reuter. "Wir müssen im Falle eines Lockdowns jederzeit auf Distanz unterrichten können." Bisher sind im Rheinland nur zwei dieser Stellen für IT- Assistent*innen ausgeschrieben - eine ist noch unbesetzt.

Im Lockdown -Fall werden viele Fragen erwartet

Max Braukowitz hat sich als IT- Hausmeister seit dem letzten Lockdown unentbehrlich gemacht. "Noch sieht's so aus, als ob Schüler und Lehrer gut vorbereitet sind, falls alle zuhause arbeiten müssen", so der IT -Experte. "Aber im Ernstfall hagelt es vermutlich Fragen, weil viele alleine mit der Lern-App doch nicht klarkommen" , so seine Prognose. Dann wird der ehemalige Abiturient des Gymnasiums den Jugendlichen von zuhause aus helfen - zum Beispiel mit einem simplen Anruf.

Stand: 05.11.2020, 14:24