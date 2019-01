Die Polizei sucht einen Mann, der am Samstagabend (29.12.2018) einen Hund von der Schlossbrücke in Mülheim an der Ruhr geworfen hat. Zeugen beschrieben, wie der Mann zunächst über die Brücke gegangen sei, den Hund dann plötzlich genommen und über das Geländer geworfen habe. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Hund etwa 100 Meter von der Brücke entfernt nur noch leblos aus dem Wasser holen.

Weitere Zeugen gesucht

Wie die Polizei am Donnerstag (03.01.2019) mitteilte, sucht sie nach weiteren Zeugen der Tat. Der unbekannte Mann war circa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine rote Jacke und hatte eine orangefarbene Leine und ein Hundehalsband dabei.

Der Hund könnte nach ersten Untersuchungen eine Nackthündin sein. Weil das Tier möglicherweise auch Fellkrankheiten hatte, könne es sich aber auch um eine andere Rasse oder eine Mischlingshündin handeln, so die Polizei.

Stand: 03.01.2019, 17:43