Zwei Kinder auf Hüpfburg in Gevelsberg schwer verletzt

Tragischer Zwischenfall in Gevelsberg. Zwei Kinder haben sich am Samstagnachmittag (04.07.2020) auf einer Hüpfburg in einer Parkanlage am Ennepebogen schwer verletzt. Rettungshubschrauber wurden gerufen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Kind in Spezialklinik gebracht

Demnach musste eines der Kinder aufgrund der Schwere der Verletzung in eine Spezialklinik geflogen werden. Das zweite verletzte Kind wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Spielmobil mit Hüpfburg

In der Parkanlage ist seit einer Woche ein Spielmobil für Kinder zu Gast. Dort gibt es verschiedene Spielangebote, unter anderem eine Hüpfburg.

Der Rettungsdienst wurde unterstützt von der Feuerwehr Gevelsberg. Die Hubschrauber-Landung wurde von der Polizei abgesichert.

Stand: 05.07.2020, 11:07