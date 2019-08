Sandra Hüller vom Bochumer Schauspielhaus ist zur Schauspielerin des Jahres gekürt worden. Bei einer Wertung von 44 Kritikerinnen und Kritikern schnitt die 41-Jährige für die Saison 2018/2019 am besten ab, wie das Magazin "Theater heute" am Donnerstag (29.08.2019) mitteilte.

Titelrolle in "Hamlet"

Hüller wurde einem breiten Publikum bekannt durch ihre Rollen in Filmen wie "Toni Erdmann" oder "Fack ju Göhte 3" und spielte als Ensemblemitglied in Bochum zum Beispiel in Heiner Müllers "Die Hydra" und die Titelrolle in William Shakespeares "Hamlet".