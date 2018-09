Hohe Nachfrage nach Demenz-WGs

Die Vorsitzende der Alzheimergesellschaft NRW wünscht sich noch mehr solcher Angebote, aktuell gäbe es nicht genug. Generell sei es für Angehörige schwieriger geworden, Demenzkranke unterzubringen.

Bis zum Tod in Gemeinschaft leben

In den Wohngemeinschaften werden die Demenzkranken rund um die Uhr betreut, können den Alltag aber individueller gestalten als in klassischen Pflegeheimen. Sie ziehen meist in einem frühen Stadium der Krankheit ein und leben dann mehrere Jahre in der Gemeinschaft. Teilweise bis zu ihrem Tod.

Auch in Bochum und Düsseldorf sind in diesem Jahr neue WGs gestartet. Die Menschen seien sehr interesssiert an dieser für sie oft noch neuen Wohnform für Demenzkranke, berichtet die Düsseldorfer Diakonie. Die Kosten für einen Platz in einer Demenz-Wohngemeinschaft liegen zwischen 2.500 und 3.000 Euro.