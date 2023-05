Hofläden kämpfen ums Überleben

Vor zehn Jahren hat Richard Balster-Spinne sich mit einer Familie einen Traum erfüllt. 1.500 Hühner leben in zwei Hühnermobilen direkt am Hof. Sie werden regelmäßig umgesetzt, damit die Hühner immer frisches Gras haben und den ganzen Tag draußen scharren und picken können, nachdem sie im Hühnerstall ihr Ei gelegt haben.

Im Gegensatz zu feststehenden Ställen ist die Haltung in mobilen Freilandställen tierfreundlicher. Doch sie ist auch wesentlich aufwändiger. Und das spürt Balster-Spinne momentan ganz besonders.

Aufwand und wenig Ertrag

Denn während die Kunden in der Corona-Zeit mit Begeisterung Geld für die Freiland-Eier ausgegeben haben, bleiben sie aktuell aus. Das geht an die Kraft, sagt er.

"Ich bin mit Leidenschaft dabei. Aber aktuell sind wir an einem Punkt, wo die Arbeit einfach überwiegt." Richard Balster-Spinne, Bio-Landwirt

Sein täglich Brot ist Handarbeit: Er muss die Eier von Hand auf die Lagen packen und die dann ebenfalls von Hand transportieren. In großen Anlagen werden die Eier über Förderbänder automatisiert gepackt und auch schon vorsortiert.

Die Lösung: mehrere Standbeine

Bio-Landwirt Günther Maas auf der Weide

40 Cent kostet bei Balster-Spinne ein mittelgroßes Ei. Das Bio-Ei von Bauer Günter Maas auf dem Mittelhamshof in Essen-Werden kostet sogar 46 Cent. Auch bei ihm ist der Umsatz eingebrochen. Doch hier setzt man auf viele Standbeine.

Zum Beispiel auf Milchkühe. Sie sind es, die die Verluste ein bisschen niedriger ausfallen lassen. Denn die unbehandelte Rohmilch vom Hof ist gefragt. Vor allem bei Menschen, die sie zuhause weiterverarbeiten.

Ein paar Schweine, einige Rinder und neuerdings Lämmer, deren Fleisch vermarktet wird, leben auch auf dem Hof. Günter Maas macht mit seinem Enkel Clemens noch alles in Handarbeit und setzt auf Vielfältigkeit.

Weil sich gerade in letzter Zeit und durch Corana gezeigt hat, dass es keine Sicherheit gibt in einzelnen Betriebszweigen. " Wer da sehr viel Geld investiert und sich festgelegt hat, hat oft Nachteile heute ", so Maas.

Gemüse zum Selbsternten

Gemüse-Parzellen zum Selbsternten

Er war vor über 20 Jahren deutschlandweit der Erste, der die Gemüseselbsternte ins Leben gerufen hat. Auf kleinen vermieteten Parzellen sät er Biogemüse, das die Kunden dann selbst ernten können.

Zu Coronazeiten ein Renner, die Essener mussten sich auf eine Wartelisten setzen lassen. Jetzt ist der Markt um ein Viertel eingebrochen.

"Es wird als Luxus eingeschätzt, und Luxus ist teuer. Das wollen sich viele Leute nicht mehr leisten heutzutage." Günter Maas, Landwirt aus Essen-Werden

In Selm muss Richard Balster-Spinne seine nicht verkauften Eier jetzt regelmäßig an den Großhandel weitergeben. Und zwar nur für die Hälfte des Preises. Das reicht nicht mal, um die Futterkosten zu decken, sagt er. Ein Grund, warum die Familie jetzt vermehrt Bauernhofattraktionen anbietet. Aufgeben? Noch kommt das nicht infrage.