Rettung in 80 Metern Höhe: Feuerwehr übt auf Crange

Die Blicke gehen an diesem kühlen Donnerstagvormittag unweigerlich in den eisklaren Cranger Himmel. Klettern da wirklich Leute auf dem Riesenrad rum? Das fragen sich Anwohner und zum Teil auch Mitarbeitende auf dem Cranger Weihnachtszauber, die noch nicht über das informiert sind, was da gerade passiert.

Nichts für schwache Nerven: Rettung in luftiger Höhe

Die Feuerwehren Herne, Gelsenkirchen und Recklinghausen proben den Ernstfall. Nämlich das, was zu tun ist, wenn Menschen in großer Höhe - zum Beispiel auf einem Riesenrad oder einem Freefall-Tower - in Not geraten und von dort aus gerettet werden müssen.

Aufs Riesenrad klettern bei Minusgraden

Vor der Übung: Viel Gerede. Auf welchem Weg erreicht man am besten die Gondel des Riesenrads? Wie und wo befestigt man die Rettungsseile? Welche Rolle spielen die Minus 3 Grad an diesem Vormittag? Die Höhenretter tauschen sich aus, während sie ihre Gerätschaften aus den Einsatzfahrzeugen räumen.

Marco Diesing, Leiter der Feuerwehr Herne

"Wir haben hier mit dem Riesenrad und dem Freefall-Tower die Gelegenheit, mit den Höhenrettungsgruppen an Objekten zu üben, die nicht alltäglich sind" , sagt Marco Diesing, Leiter der Feuerwehr Herne. "Sonst üben wir halt an Brücken, Industriegebäuden oder in Schächten."

Von der Gondel abgeseilt

Und auch das Wetter spielt eine Rolle, so Diesing: "Eigentlich ist es ja sonnig und trocken, aber eben kalt. Die Retter müssen an eiskaltem Metall hochklettern und müssen alles sicher befestigen. Daher ist die Temperatur schon eine Herausforderung."

Eine Herausforderung, die aber die vier Retter auf dem knapp vierzig Meter hohen Riesenrad bewältigen. An seinen Seilen hangelt sich ein Retter langsam vom Mittelpunkt des Riesenrades hin zu einer Gondel. In der Gondel: Ein Kollege, der von dort aus abgeseilt werden muss. Ruhig, konzentriert und behutsam geht die "Rettung" über die Bühne.