Weil es in den vergangenen Wochen in NRW etliche Vorfälle bei Clan-Hochzeiten gegeben hatte, war die Polizei schon vorab im Einsatz. In Bottrop, Essen und Gelsenkirchen kontrollierte die Beamten rund 450 potenzielle Hochzeitsgäste und knapp 200 Autos, um Fahrzeugkonvois oder Schüsse in die Luft zu verhindern.