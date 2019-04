Polizei rückt zu Hochzeiten in Duisburg und Herten aus

Die Polizei in Duisburg und Herten ist am Samstag (20.04.2019) zu mehreren Hochzeitsfeiern ausgerückt. Mehrere Anrufer hatten zuvor den Notruf gewählt und über Verkehrsbehinderungen und Schüsse in Duisburg berichtet. In Herten wurde ein Radfahrer verletzt, als er wegen des rücksichtslosen Verhaltens der Teilnehmer eines Autokorsos zur Vollbremsung gezwungen wurde und stürzte.

In Duisburg blockierte eine von insgesamt sechs Hochzeitsgesellschaft nach Informationen der Polizei eine Kreuzung im Staddtteil Hochfeld. Die etwa 100 Gäste schwenkten türkische Fahnen, zündeten bengalisches Feuer und feuerten mit Schreckschusswaffen in die Luft. Die alarmierten Beamten stellten die Waffen sicher, verteilten Platzverweise und fertigten Anzeigen wegen verkehrs- und waffenrechtlicher Verstöße an.

Gefährliche Manöver im Straßenverkehr

In Herten stoppte die Polizei einen Hochzeitskorso mit zehn bis 15 Autos nachdem aus der Kolonne ebenfalls ein Schuss abgefeuert wurde. Zuvor hatten die Teilnehmer bereits einen Radfahrer zu Fall gebracht, der sich dabei leicht verletzte. Nach Informationen der Polizei hatten sich die Teilnehmer des Autokorsos laut hupend gegenseitig überholt. Der Radfahrer wurde dadurch zu einer Vollbremsung gezwungen. Die Kolonne sei trotz des Unfalls weitergefahren.

Durch "Fahndungsmaßnahmen mit massiven Kräften" sei es jedoch gelungen, die Hochzeitsgesellschaft aufzuspüren, teilte die Behörde am Sonntag mit. Das führende Kolonnenfahrzeug und der Wagen des Unfallverursachers seien ermittelt und Anzeigen erhoben worden.