Am Donnerstag (14.02.2019) haben Gutachter bei einer Begehung in zwei Häusern auf der Husemannstraße " eklatante Brandschutzmängel " festgestellt. Das teilte die Stadt Duisburg mit. Sie hat die Nutzung der Häuser in Duisburg-Homberg mit sofortiger Wirkung untersagt, die mehr als 200 Bewohner müssen ihre Wohnungen am Abend verlassen.

Rauch kann sich bei Brand schnell ausbreiten

Bereits vergangene Woche hatten Fachleute Brandschutzmängel in den Hochhäusern festgestellt, daraufhin wurden weitere Gutachter hinzugezogen. Laut Stadt stellte sich am Donnerstag (14.02.2019) heraus, dass durch die Mängel bei einem Brand eine akute Lebensgefahr für die Bewohner besteht.

Auf Grund offener Schächte vom Keller über das Treppenhaus bis in die Wohnungen hinein, könne sich bei einem Brand der Rauch ungehindert im gesamten Haus ausbreiten. Das erschwere auch die Rettung durch die Feuerwehr.

Stadt Duisburg stellt Notunterkunft

Da viele Bewohner der Häuser älter und pflegebedürftig sind, stellt die Stadt Duisburg nach der Räumung für alle Bewohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, eine Unterkunft zur Verfügung.

Der Eigentümer der Hochhäuser muss sich nun um die künftige Bleibe der Bewohner kümmern, bis geklärt ist, wie es weitergeht. Sollte er das nicht tun, hilft den Duisburgern die Fachstelle für Wohnungsnotfälle des Amtes für Soziales und Wohnen. Die Kosten, so die Stadt, muss dann allerdings der Eigentümer tragen.