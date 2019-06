Mehrere Bewohner aus zwei zwangsgeräumten Hochhäusern in Bergkamen haben sich jetzt mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Vor sechs Wochen hat die Stadt ihre Eigentumswohnungen in den Turmarkaden wegen gravierender Brandschutzmängel geräumt.

Eigentümer: " Räumung war unverhältnismäßig "