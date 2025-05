Historische Siedlung und 3000 Jahre alte Gräber in Bochum entdeckt

Während ein Bagger neben der Zufahrt zur Baustelle in Bochum-Harpen einen hohen Erdhaufen abträgt, wird auf dem großen Gelände an anderer Stelle deutlich filigraner gearbeitet. Mit Metall-Kellen wird in kleinen Erdgruben nach und nach vorsichtig die Erde abgetragen.

Schon seit einigen Monaten sind Archäologen auf dem Baugelände auf der Suche nach Relikten aus der Vergangenheit. Und sie waren bereits erfolgreich: Unter anderem haben sie die Überreste einer frühmittelalterlichen Siedlung gefunden.

Scherben geben Aufschluss über Alter der Siedlung

Darunter waren auch verschiedene Tonscherben, die für die Archäologen deutliche Rückschlüsse auf das Alter der Siedlung zulassen. Ein Teil der Scherben stammt nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern muss wegen seiner Machart am Niederrhein hergestellt worden sein.

Scherben von frühmittelalterlichen Töpfereien

" Diese Töpfereien lassen sich schön datieren. Im Gegensatz zu denen, die hier hergestellt wurden ", sagt Dr . Eva Cichy vom Fachbereich LWL -Archäologie für Westfalen. Sie schätzt, dass die Fundstücke irgendwo zwischen dem siebten und achten Jahrhundert entstanden sind.

Funde auch aus der Eisenzeit

Doch an einer anderen Stelle des großen Baugeländes haben die Archäologen noch viel ältere Funde gemacht: Gleich drei große Grabanlagen aus der Eisenzeit vor rund 3000 Jahren haben sie hier entdeckt.

Ausgrabungen in einer der großen Grabanlage

Obwohl die Anlagen riesig sind, wurde hier jeweils nur eine einzelne Person begraben. " Das muss schon eine ganz wichtige Person gewesen sein ", sagt Georg Eggenstein, von EggensteinExca, der Ausgrabungsfirma, die sich um die archäologischen Arbeiten vor Ort kümmert.

" Diese Scherbe ist ein Teil der Urne, die in dieser Grabanlagen beigesetzt wurde. Damals sind die Menschen hier typischerweise verbrannt worden ", erklärt Eggenstein, der dabei ein kleines lehmfarbenes Bruckstück in den Händen hält.

Baupläne für neues Bochumer Polizeipräsidiums

Auf der großen Brachfläche soll zukünftig gebaut werden.

In etwa zwei bis drei Wochen sollen die archäologischen Arbeiten auf der Fläche in Bochum-Harpen abgeschlossen sein. Zukünftig soll hier dann gebaut werden. Die Thelen-Gruppe will auf dem Gelände das neue Bochumer Polizeipräsidium errichten. Dafür muss aber noch dem entsprechenden Bebauungsplan zugestimmt werden.