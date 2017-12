Wie gesichert sind unsere Jobcenter?

Der Messerangriff in einem Jobcenter in Hattingen am Montag (04.12.2017) sorgt für Diskussionen rund um die Sicherheit in solchen Beratungsstellen. De facto gibt es aber in den meisten Jobcentern in NRW hohe Sicherheitsstandards, um die Mitarbeiter vor möglichen Angriffen zu schützen.

Diese Sicherheitsvorkehrungen wurden vom Arbeits- und Sozial-Ministerium in Düsseldorf, der Regionaldirektion NRW und der Bundesagentur für Arbeit entwickelt und seitdem an den allermeisten Standorten der Jobcenter bereits umgesetzt.

Security und Sicherheitstüren

So wird in den Jobcentern Sicherheitspersonal eingesetzt. Bereits am Eingang muss man an den Sicherheitsleuten vorbei, um zu den Büros der Sachbearbeitern zu kommen.

Eine Sicherheitstür im Hattinger Jobcenter

Außerdem sind die Bürotüren der Sachbearbeiter von außen nicht zu öffnen. Nur der Jobcenter-Mitarbeiter selbst kann diese sogenannten Sicherheitstüren von innen entriegeln. Grundsätzlich dürfen die Kunden nur einzeln eintreten. Allein die Sicherheitstüren haben nach Einschätzung des Jobcenters Ennepe-Ruhr nicht nur in Hattingen schon viel für den Schutz der Mitarbeiter gebracht.

Mitarbeiter sollen deeskalieren

Aber auch die Büros selbst sind gesichert: Am Arbeitsplatz der Sachbearbeiter gibt es einen Notknopf, über den bei bedrohlichen Situationen das Sicherheitspersonal alarmiert werden kann. Außerdem sind Türen zum Nachbarbüro der Kollegen Standard. In Notsituationen können die Sachbearbeiter also in den Nebenraum flüchten, bzw. die Kollegen können schneller zur Hilfe eilen.

Neben diesen baulichen Maßnahmen wird das Personal der Jobcenter allerdings auch schon länger speziell auf Konfliktsituationen mit Kunden geschult. So gibt es für sie Deeskalationstrainings für sie. Ziel dabei ist es auch, den Kunden schlechte Nachrichten - zum Beispiel nicht bewilligte Anträge oder Kürzungen bei Sozialleistungen - so schonend wie möglich beizubringen.