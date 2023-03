Herne will Weinregion werden

Irgendwann könnte der kleine Weinberg am Gysenberg mal so aussehen, wie seine "großen Cousins" in bekannten Weinanbaugebieten: lange Reihen Weinstöcke, in Reih und Glied, daran dicke Trauben. Aktuell sieht es in Herne aber noch etwas anders aus: es sind gerade die ersten Weinreben gepflanzt.

Das Ruhrgebiet ist jetzt nicht unbedingt als Weinanbei-Region bekannt. Allerdings ist der Weinberg in Herne schon der dritte in der Region. Seit einigen Jahren gibt es bereits zwei Weinberge in Dortmund.