Herne trauert um den verstorbenen Jürgen Marcus. Der Schlagersänger wurde 1948 in Herne geboren. Wie sein Management heute mitteilte, starb Marcus im Alter von 69 Jahren nach langer Krankheit. Er litt bereits seit Jahren an der chronischen Lungenkrankheit COPD .

Oberbürgermeister trauert um Jürgen Marcus

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda bedauert den frühen Tod des Schlagerstars sehr. "Neben Andrea Jürgens war er die bekannteste Musikgröße, die Herne hervorgebracht hat."

Für Hernes OB war der Schlagerstar eine der bedeutensten Musikgrößen der Stadt

Marcus kam am 6. Juni 1948 in Herne als Jürgen Beumer zur Welt. Eigentlich war er gelernter Maschinenschlosser. Ende der 60er Jahre bekam er die Hauptrolle im Hippie-Musical "Hair" - sein Sprungbrett auf die große Bühne. Mit dem Hit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" brannte sich Jürgen Marcus in den 70ern schließlich ins kollektive Gedächtnis ein.