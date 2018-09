In Bottrop ist am Sonntagabend (30.09.2018) ein Heißluftballon mit sechs Insassen havariert. Der Korb hängt an der Spitze eines Strommasts an der Autobahn 42. Die Menschen im Korb sind wohlauf, sagte Michael Duckheim von der Feuerwehr Bottrop zu WDR.de. Es handele sich größtenteils um junge Menschen um die 20 Jahre. Nur der Ballonführer sei älter. Die Rettung der ersten habe nun begonnen. " Ich gehe davon aus, dass es relativ zügig voran gehen wird ".

Rettungsaktion läuft

Der Ballon war am frühen Abend mit der Leitung kollidiert. Bei Einbruch der Dunkelheit kletterten die Höhenretter der Feuerwehr zu dem Korb, der sich in etwa 65 Metern Höhe befindet. Die Retter sicherten zuerst den Korb, damit er nicht weiter abstürzen könne, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Anschließend werden nun die Passagiere einzeln abgeseilt. Dabei seien sie mit den Höhenrettern per Seil verbunden und so abgesichert, erklärte Duckheim.